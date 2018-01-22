Тагильские пенсионеры заплатили 12 900 рублей ООО «Прайд» за сомнительный ремонт окон

Супруги согласились на предложенную компанией бесплатную диагностику состояния окон в квартире. В итоге они заплатили представителям фирмы «Прайд» 12 900 рублей. Родственники думают, что сотрудники фирмы воспользовались доверчивостью пожилых людей.

По словам пенсионеров, все началось с телефонных звонков с предложением бесплатной проверки состояния окон. Сотрудники фирмы, оказавшись в квартире, нашли ряд замечаний к состоянию оконных проемов. Они убедили пожилых людей в том, что устранить недочеты необходимо немедленно. При этом, монтажники компании «Прайд» уверяли, что завтра данные услуги могут быть в 2 раза дороже.

Они приходят и говорят, что сделают профилактику бесплатно. Сначала звонили каждый день на телефон. Так они морально давят, особенно на пенсионеров. Пенсионеры же, знаете, какие податливые. А потом приходят и говорят при осмотре, что тут еще немножко надо сделать, здесь тоже еще немножко. Потом проводят оценку всех своих работ и по совокупности, когда человек надеялся, что что-то сделано бесплатно, выкатывают счет. При этом говорят, что договор нужно обязательно заключить сегодня. То есть, весь набор психологического воздействия. «Давайте лучше сейчас сделаем и оформим, завтра же уже будет в 2 раза дороже». А пенсионеры наиболее подвержены такой обработке. Им если сказали, что надо сделать, значит надо сделать, да и вдруг дороже будет рассказала дочь супругов-пенсионеров Ирина.

Пенсионеры заключили договор с компанией. В смете на стоимость услуг сотрудники ООО указали перечень работ, которые необходимо будет произвести, и стоимость за каждую услугу. Общая сумма ремонта получилась 12 900 рублей. Но как рассказывает дочь пострадавшей семьи, исполнители договора лишь утеплили подоконник монтажной пеной. Стоимость за такие работы вызвала сомнение у родственников тагильчан.

Самое главное, их расценки не соответствуют тому объему работ, который они делают. Когда пришли исполнители договора, то они только подпенили подоконник и все. Это в их фирме считается демонтаж и монтаж окон и стоит почти 13 000 рублей. Никакого демонтажа они не делали. Балконную дверь за 1 300 по счету якобы отрегулировали. По факту запенили монтажной пеной полметра. Цены завышены, и они накручивают параметры якобы проделанных работ. Нам в свое время полностью установка окна обошлась в эту сумму, а здесь каждая мазилка по полторы тысячи поделилась жительница Нижнего Тагила.

Родственница посчитала, что доверчивых пенсионеров ввели в заблуждение, так как пожилых людей легче всего убедить и обмануть. Она попыталась найти данные о компании в сети, но, с ее слов, попытка не дала результата.

Я посмотрела в интернете, толком об этой компании нет никаких данных. Весь принцип их работы: «мы сейчас бесплатно посмотрим», смотрят и начинают охать и ахать: «ой, да у Вас тут такое»… Пенсионеры, конечно, верят поделилась мнением тагильчанка.

Редакция TagilCity.ru попыталась найти информацию о компании. Выяснилось, что у фирмы нет официального сайта. В сети удалось отыскать только регистрационные данные и негативные отзывы горожан на компанию-работодателя ООО «Прайд».

По данным системы «Спарк» – директор компании Сергей Лобачев одновременно является учредителем еще в нескольких компаниях. Бывший совладелец ООО «Прайд», вышедший из состава участников организации в июле 2017 года – участник в 12 разных компаниях. Некоторые из этих фирм зарегистрированы по одному и тому же адресу в Екатеринбурге.

Скриншот из системы «Спарк», 22 января, 2018 г.

По указанному в системе контактному телефону корреспонденту сначала не отвечали. Позже трубку взяла девушка, которая не смогла что-либо внятно пояснить. Она сказала, что ей нужно проконсультироваться с начальством. В «Спарке» этот же номер сотового телефона числится еще за 4 компаниями.

Настоящее местонахождение офиса организации также осталось неизвестным. По данным системы «Спарк», контора зарегистрирована в Нижнем Тагиле по адресу ул. Карла Маркса, 64 и занимает помещения с 1 по 13. На карте видно, что это жилой дом. В открытых источниках удалось найти только 4 организации в этом здании, но ООО «Прайд» среди них нет.

Фото: Яндекс.карты, 22 января, 2018 г.

Предупредите, пожалуйста, жителей города, что у нас орудуют мошенники, называющие себя компания «Прайд», ремонт и установка окон обратилась к жителям города тагильчанка.