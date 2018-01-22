Тагильские пенсионеры заплатили 12 900 рублей ООО «Прайд» за сомнительный ремонт окон
Представители ООО «Прайд» вынудили заплатить почти 13 000 рублей пенсионеров из Нижнего Тагила, рассказывают родственники пожилых жителей города. Проведенная профилактика пластиковых окон в квартире за эти деньги, по словам горожан, свелась к обработке подоконников монтажной пеной.
Супруги согласились на предложенную компанией бесплатную диагностику состояния окон в квартире. В итоге они заплатили представителям фирмы «Прайд» 12 900 рублей. Родственники думают, что сотрудники фирмы воспользовались доверчивостью пожилых людей.
По словам пенсионеров, все началось с телефонных звонков с предложением бесплатной проверки состояния окон. Сотрудники фирмы, оказавшись в квартире, нашли ряд замечаний к состоянию оконных проемов. Они убедили пожилых людей в том, что устранить недочеты необходимо немедленно. При этом, монтажники компании «Прайд» уверяли, что завтра данные услуги могут быть в 2 раза дороже.
Они приходят и говорят, что сделают профилактику бесплатно. Сначала звонили каждый день на телефон. Так они морально давят, особенно на пенсионеров. Пенсионеры же, знаете, какие податливые. А потом приходят и говорят при осмотре, что тут еще немножко надо сделать, здесь тоже еще немножко. Потом проводят оценку всех своих работ и по совокупности, когда человек надеялся, что что-то сделано бесплатно, выкатывают счет. При этом говорят, что договор нужно обязательно заключить сегодня. То есть, весь набор психологического воздействия. «Давайте лучше сейчас сделаем и оформим, завтра же уже будет в 2 раза дороже». А пенсионеры наиболее подвержены такой обработке. Им если сказали, что надо сделать, значит надо сделать, да и вдруг дороже будет рассказала дочь супругов-пенсионеров Ирина.
Пенсионеры заключили договор с компанией. В смете на стоимость услуг сотрудники ООО указали перечень работ, которые необходимо будет произвести, и стоимость за каждую услугу. Общая сумма ремонта получилась 12 900 рублей. Но как рассказывает дочь пострадавшей семьи, исполнители договора лишь утеплили подоконник монтажной пеной. Стоимость за такие работы вызвала сомнение у родственников тагильчан.
Самое главное, их расценки не соответствуют тому объему работ, который они делают. Когда пришли исполнители договора, то они только подпенили подоконник и все. Это в их фирме считается демонтаж и монтаж окон и стоит почти 13 000 рублей. Никакого демонтажа они не делали. Балконную дверь за 1 300 по счету якобы отрегулировали. По факту запенили монтажной пеной полметра. Цены завышены, и они накручивают параметры якобы проделанных работ. Нам в свое время полностью установка окна обошлась в эту сумму, а здесь каждая мазилка по полторы тысячи поделилась жительница Нижнего Тагила.
Родственница посчитала, что доверчивых пенсионеров ввели в заблуждение, так как пожилых людей легче всего убедить и обмануть. Она попыталась найти данные о компании в сети, но, с ее слов, попытка не дала результата.
Я посмотрела в интернете, толком об этой компании нет никаких данных. Весь принцип их работы: «мы сейчас бесплатно посмотрим», смотрят и начинают охать и ахать: «ой, да у Вас тут такое»… Пенсионеры, конечно, верят поделилась мнением тагильчанка.
Редакция TagilCity.ru попыталась найти информацию о компании. Выяснилось, что у фирмы нет официального сайта. В сети удалось отыскать только регистрационные данные и негативные отзывы горожан на компанию-работодателя ООО «Прайд».
По данным системы «Спарк» – директор компании Сергей Лобачев одновременно является учредителем еще в нескольких компаниях. Бывший совладелец ООО «Прайд», вышедший из состава участников организации в июле 2017 года – участник в 12 разных компаниях. Некоторые из этих фирм зарегистрированы по одному и тому же адресу в Екатеринбурге.
Скриншот из системы «Спарк», 22 января, 2018 г.
По указанному в системе контактному телефону корреспонденту сначала не отвечали. Позже трубку взяла девушка, которая не смогла что-либо внятно пояснить. Она сказала, что ей нужно проконсультироваться с начальством. В «Спарке» этот же номер сотового телефона числится еще за 4 компаниями.
Настоящее местонахождение офиса организации также осталось неизвестным. По данным системы «Спарк», контора зарегистрирована в Нижнем Тагиле по адресу ул. Карла Маркса, 64 и занимает помещения с 1 по 13. На карте видно, что это жилой дом. В открытых источниках удалось найти только 4 организации в этом здании, но ООО «Прайд» среди них нет.
Фото: Яндекс.карты, 22 января, 2018 г.
Предупредите, пожалуйста, жителей города, что у нас орудуют мошенники, называющие себя компания «Прайд», ремонт и установка окон обратилась к жителям города тагильчанка.
Напомним, пожилые жители Нижнего Тагила все чаще стали подвергаться опасности со стороны всякого рода мошенников. Так, в ноябре 2017 года мошенник похитил у пенсионера 600 евро, а летом лже-газовщики устанавливали ненужное дорогостоящее оборудование жителям Среднего Урала.
© Ирина Анисимова, TagilCity.ru