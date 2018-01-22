Уроки для учеников школ могут быть отменены в Свердловской области из-за морозов

По прогнозу синоптиков, в течение нескольких дней в регионе ожидаются морозы до - 28 градусов. При этом скорость ветра будет больше 5 метров в секунду.

В соответствии с приказом министерства образования Свердловской области при такой погоде школьные занятия могут не посещать ученики 1-4 классов. Отмена уроков для учеников среднего звена произойдет, если температура воздуха опустится до - 30 градусов.

Для детей, пришедших в школу, занятия будут проводиться.

В Тюменской области 22 января были отменены уроки для учеников с 1 по 4 класс, сообщает nashgorod.ru.