Уроки для учеников школ могут быть отменены в Свердловской области из-за морозов
22 января, 11:00Общество
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В начальных классах школ Свердловской области могут быть отменены занятия в связи с сильными морозами, пришедшими на Урал.
По прогнозу синоптиков, в течение нескольких дней в регионе ожидаются морозы до - 28 градусов. При этом скорость ветра будет больше 5 метров в секунду.
В соответствии с приказом министерства образования Свердловской области при такой погоде школьные занятия могут не посещать ученики 1-4 классов. Отмена уроков для учеников среднего звена произойдет, если температура воздуха опустится до - 30 градусов.
Для детей, пришедших в школу, занятия будут проводиться.
В Тюменской области 22 января были отменены уроки для учеников с 1 по 4 класс, сообщает nashgorod.ru.
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