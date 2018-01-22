Занятия в школах Нижнего Тагила не отменены из-за морозов
Январские морозы пока не смогли повлиять на ход образовательного процесса в школах Нижнего Тагила. При этом, все занятия по физической культуре в эти дни проводятся в помещениях.
Еще 25 октября 2017 года Министерство образования Свердловской области выпустило традиционное постановление «Об организации образовательного процесса в зимний период», где указаны все необходимые условия для приостановления образовательного процесса.
Температурный режим пока находится в допустимых нормах. Однако все занятия по физкультуре проводят в помещении рассказала корреспонденту TagilCity.ru заместитель начальника управления образования Нижнего Тагила Татьяна Удинцева.
Отметим, что до конца этой рабочей недели в городе сохранится морозная погода. Ночью местами столбик термометра опустится до отметки в -40 градусов. Сильные холода связаны с арктическим антициклоном, распространившимся на Среднем Урале и в Западной Сибири.
© Лев Истомин, TagilCity.ru