Занятия в школах Нижнего Тагила не отменены из-за морозов

Еще 25 октября 2017 года Министерство образования Свердловской области выпустило традиционное постановление «Об организации образовательного процесса в зимний период», где указаны все необходимые условия для приостановления образовательного процесса.

Температурный режим пока находится в допустимых нормах. Однако все занятия по физкультуре проводят в помещении рассказала корреспонденту TagilCity.ru заместитель начальника управления образования Нижнего Тагила Татьяна Удинцева.

Отметим, что до конца этой рабочей недели в городе сохранится морозная погода. Ночью местами столбик термометра опустится до отметки в -40 градусов. Сильные холода связаны с арктическим антициклоном, распространившимся на Среднем Урале и в Западной Сибири.