Заявки на участие в сдаче ЕГЭ принимаются в Нижнем Тагиле до 1 февраля

В 2018 году обязательными для сдачи являются два экзамена: по математике и русскому языку. Документ о получении среднего общего образования выдается тем выпускникам, которые с успехом сдадут экзамен по этим двум предметам. Остальные предметы для сдачи экзамена учащиеся выбирают самостоятельно.

Подать заявление на сдачу ЕГЭ тагильчане смогут только до 1 февраля 2018 года. Заявка оформляется по месту обучения, а для выпускников прошлых лет – в «Информационно-методическом центре» по адресу ул. Карла Либкнехта, 30.

Подать документы может как сам учащийся, так и его родитель, предъявивший паспорт выпускника. Те, кому не удастся подать заявление до 1 февраля, смогут оформить заявку только в тех случаях, если имеется уважительная причина. Решение по допуску их до ЕГЭ будет принимать Государственная экзаменационная комиссия по региону.

Как говорится на сайте управления образования администрации Нижнего Тагила, учащиеся и выпускники прошлых лет с ограничениями по здоровью должны предъявить при подаче заявки письмо от психолого-медицинской комиссии. Инвалиды предъявляют справку об инвалидности или ее копию, заверенную юридически. От выпускников прошлых лет требуется также приложить к пакету бумаг оригиналы документов о наличии образования.