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Жители России в прошедшие новогодние каникулы предпочли кафе и рестораны магазинам
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Жители России в прошедшие новогодние каникулы предпочли кафе и рестораны магазинам

22 января, 23:35Общество
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