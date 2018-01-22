Жители России в прошедшие новогодние каникулы предпочли кафе и рестораны магазинам

Жители России в прошедшие новогодние праздники чаще бывали в кафе и ресторанах, чем в розничных магазинах. Об этом свидетельствуют чеки, которые выдавались клиентам при оплате заказов.

В наступившем 2018 году граждане нашей страны больше всего денег потратили на продукцию предприятий быстрого питания. Средний чек для таких заведений по России составил 500 рублей, сообщают «Известия».

Специалисты утверждают, что подобную ситуацию можно объяснить изменениями вкусовых пристрастий россиян и уменьшением разрыва в цене между домашней и ресторанной едой.