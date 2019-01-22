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103 тыс. человек: число безработицы в Свердловской области составило 4,8% в 2018 году
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103 тыс. человек: число безработицы в Свердловской области составило 4,8% в 2018 году

Сегодня, 19:22ОбществоФото: pixabay.com
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