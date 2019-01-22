103 тыс. человек: число безработицы в Свердловской области составило 4,8% в 2018 году

В 2018 году количество безработного населения составило 4,8%, что меньше на 0,7% по сравнению с 2017 годом. В регионе также отмечается уменьшение количества работающего населения. В 2018 году число граждан, способных работать, составило 2 миллиона 149 тысяч человек, что меньше на 30 тысяч человек по сравнению с 2017 годом.