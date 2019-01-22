103 тыс. человек: число безработицы в Свердловской области составило 4,8% в 2018 году
Сегодня, 19:22ОбществоФото: pixabay.com
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В 2018 году в Свердловской области число безработных жителей составило 103 тысячи человек. В категорию безработных попали жители Среднего Урала в возрасте от 15 лет, в том числе пенсионеры и студенты.
В 2018 году количество безработного населения составило 4,8%, что меньше на 0,7% по сравнению с 2017 годом. В регионе также отмечается уменьшение количества работающего населения. В 2018 году число граждан, способных работать, составило 2 миллиона 149 тысяч человек, что меньше на 30 тысяч человек по сравнению с 2017 годом.
Среди безработных жителей Среднего Урала 13,4 тысячи человек составляют люди, находящиеся на пенсии. 3,25 тысячи безработных студентов. Без учета пенсионеров и обучающихся в средних и высших образовательных учреждениях уровень безработицы составляет 4,05%, информирует «Областная газета».
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