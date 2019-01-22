29 января родителей первоклашек школы №100 в Нижнем Тагиле ждут на первое собрание

Родителей будущих первоклассников новой школы на Муринских прудах приглашают на организационное собрание. Оно пройдёт 29 января в 17.30 в актовом зале другого образовательного учреждения - школы №69 по адресу Октябрьский проспект, 16 а, сообщается на сайте управления образования Нижнего Тагила.

Всего в новой школе планируется открыть шесть первых классов и зачислить в них 150 учеников. Если обратившихся с заявлениями будет больше, то количество классов увеличат, сообщают в управлении образования.

Фото: Пресс-служба администрации Нижнего Тагила

Приём заявлений в школу №100, как и в другие образовательные учреждения Нижнего Тагила, начнётся 1 февраля. Родители первоклассников смогут подать заявку в электронном виде через госуслуги или портал образовательных услуг Свердловской области. Также документы будут принимать очно в МФЦ и самих образовательных учреждениях города.

Родителям будущих первоклассников школы №100 с заявлениями ждут в 69 школе – новое образовательное учреждение ещё не открыли для посещений. Планируется, что строительный работы там завершатся к июлю 2019 года.

Фото: Пресс-служба администрации Нижнего Тагила

Как и прежде, 1 февраля принимать документы будут только у тех, чьи дети зарегистрированы по одному из адресов, закреплённых за образовательным учреждением. К школе №100 относятся большинство территорий соседних новостроек и микрорайона Запрудный.