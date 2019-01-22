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29 января родителей первоклашек школы №100 в Нижнем Тагиле ждут на первое собрание
Сюжеты:
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29 января родителей первоклашек школы №100 в Нижнем Тагиле ждут на первое собрание

Сегодня, 20:58ОбществоФото: Пресс-служба администрации Нижнего Тагила
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