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7 свердловчан погибли и 4 ранены за 2018 год: правила для охотников хотят ужесточить
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Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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7 свердловчан погибли и 4 ранены за 2018 год: правила для охотников хотят ужесточить

Сегодня, 17:38ОбществоФото: pixabay.com
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