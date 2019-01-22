7 свердловчан погибли и 4 ранены за 2018 год: правила для охотников хотят ужесточить

За 2018 и начало 2019 года на территории Свердловской области во время охоты были убиты 7 и ранены 4 человека, об этом рассказал директор департамента по охране, контролю и регулированию использования животного мира Свердловской области Александр Кузнецов во время встречи с руководителями охотохозяйств Нижнего Тагила.