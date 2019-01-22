7 свердловчан погибли и 4 ранены за 2018 год: правила для охотников хотят ужесточить
Сегодня, 17:38ОбществоФото: pixabay.com
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Свердловское правительство инициирует внесение изменений в правила получения охотничьего билета. За 2018 и начало 2019 года в свердловской области на охоте погибли 7 человек и 4 были ранены.
Сюжеты: Нижний Тагил
За 2018 и начало 2019 года на территории Свердловской области во время охоты были убиты 7 и ранены 4 человека, об этом рассказал директор департамента по охране, контролю и регулированию использования животного мира Свердловской области Александр Кузнецов во время встречи с руководителями охотохозяйств Нижнего Тагила.
Свердловское правительство готовит обращение в адрес председателя Госдумы и министерства природных ресурсов и экологии РФ об ужесточении правил получения охотничьего билета, который дает право на приобретение огнестрельного оружия. Сейчас для его получения достаточно заявления, ксерокопии паспорта и двух фотографий, информирует пресс-служба администрации Нижнего Тагила.
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