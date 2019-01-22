Должность первого замруководителя екатеринбургского горздрава может быть упразднена
Сегодня, 20:31ОбществоФото: pixabay.com
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Первый заместитель начальника управления горздрава Екатеринбурга Татьяна Савинова лишилась должности. Об этом сообщили СМИ.
Сюжеты: Екатеринбург
Должность, которую занимала Татьяна Савинова, ликвидировали. Сама Савинова находится в отпуске.
Официального подтверждения сокращения должности не было. Как сообщил «АиФ-Урал» собственный источник, сокращения в горздраве столицы Урала продолжатся. Также собеседник издания сообщил, что свой пост может потерять Станислав Кустовский, занимающий должность замдиректора по общим вопросам.
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