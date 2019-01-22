Должность первого замруководителя екатеринбургского горздрава может быть упразднена

Официального подтверждения сокращения должности не было. Как сообщил «АиФ-Урал» собственный источник, сокращения в горздраве столицы Урала продолжатся. Также собеседник издания сообщил, что свой пост может потерять Станислав Кустовский, занимающий должность замдиректора по общим вопросам.