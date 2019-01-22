Екатеринбуржец-поджигатель храма на Ганиной Яме получил условный срок

22 января городской суд Верхней Пышмы вынес приговор молодому екатеринбуржцу, который подозревался в поджоге храма на Ганиной Яме. Пожар произошёл в ночь с 3 на 4 октября 2018 года, а утром 4 числа подозреваемый явился в полицию, чтобы написать заявление об утрате на месте происшествия документов.