Екатеринбуржец-поджигатель храма на Ганиной Яме получил условный срок
Сегодня, 00:30ОбществоФото: E1.RU
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Устроивший пожар в храме на Ганиной Яме молодой человек предстал перед судом. Вину свою поджигатель не отрицал и, в результате, получил 2 года колонии условно.
22 января городской суд Верхней Пышмы вынес приговор молодому екатеринбуржцу, который подозревался в поджоге храма на Ганиной Яме. Пожар произошёл в ночь с 3 на 4 октября 2018 года, а утром 4 числа подозреваемый явился в полицию, чтобы написать заявление об утрате на месте происшествия документов.
Рассмотрев материалы уголовного дела, суд приговори мужчину к 2 годам условного заключения в колонии. Иск о возмещении ущерба, который составил около 7 млн рублей, не рассматривался, сообщает E1.ru. Он будет изучен в отдельном гражданском судопроизводстве по месту жительства обвиняемого.
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