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Екатеринбуржец-поджигатель храма на Ганиной Яме получил условный срок
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Екатеринбуржец-поджигатель храма на Ганиной Яме получил условный срок

Сегодня, 00:30ОбществоФото: E1.RU
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