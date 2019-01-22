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Молоко по 86? Пенсионеры из пансионата «Тагильский» сообщают о высоких ценах в буфете
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Молоко по 86? Пенсионеры из пансионата «Тагильский» сообщают о высоких ценах в буфете

Сегодня, 13:00ОбществоАнна ГригорьеваФото: pixabay.com
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