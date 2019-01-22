Молоко по 86? Пенсионеры из пансионата «Тагильский» сообщают о высоких ценах в буфете

Пенсионеры из дома престарелых и инвалидов «Тагильский» жалуются, что вынуждены ходить в магазины за пределы пансионата, так как продукты, которые реализуются на его территории, стоят дорого, рассказал житель Нижнего Тагила редакции TagilCity.ru. По его словам, одна из пенсионерок рассказала, что стоимость литра молока 86 рублей, при этом в магазинах его цена в два раза ниже.

В пансионате «Тагильский» сообщили, что продукты питания продаются в буфете, который напрямую к учреждению не относится.

Продукты питания реализуются через буфет. Он не принадлежит пансионату. Это ИП, с которым мы заключили договор. Этот буфет открыт специально для тех, кто плохо ходит или не ходячий совсем,сообщили редакции TagilCity.ru в пансионате «Тагильский».

Также в учреждении уточнили, что буфет работает только в дни выдачи пенсии и несколько дней после – примерно с 4 по 11 числа каждого месяца. Поэтому оперативно сравнить цены в магазинах города с ценами в буфете «Тагильского пансионата» редакции не удалось.

Кроме того, руководство пансионата подчеркнуло, что цены на продукты питания они не устанавливают и не контролируют.

Цены на продукты они устанавливают сами, мы их не контролируем. Жалоб на буфет ни разу ни от кого не поступало,рассказали в пансионате.