МУП «Спецавтобаза» вновь займётся отловом бездомных собак в Екатеринбурге
Сегодня, 08:00ОбществоФото: pixabay.com
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Тендер на отлов бездомных собак в столице Свердловской области в очередной раз выиграл МУП «Спецавтобаза». Правда конкурентов у МУПа не было – заявка поступила только от одной организации.
Сюжеты: Екатеринбург
Несмотря на отсутствие конкурентов во время тендера, заявку «Спецавтобазы» утвердили только после рассмотрения комиссией. Предстоящий год МУП будет заниматься отловом бездомных собак на улицах Екатеринбурга. Сумма контракта составит 30,8 млн рублей.
Первые 10 дней отловленные животные проведут в карантинных вольерах. Если здоровье и поведение собак не будет вызывать вопросов у кинолога и ветеринара, псов переведут в общие вольеры и начнут искать для них хозяев. Животных с признаками бешенства и других опасных заболеваний усыпят,указано в техническом задании на портале госзакупок.
Победителю предстоит отловить с улиц 2 тыс. 800 собак, сообщает «Комсомольская правда Урал».
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