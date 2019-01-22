ООО «Комбинат школьного питания» в Туринском районе оштрафовано на 30 тысяч

Родители пожаловались на качество питания в школе. В ходе проверки были выявлены нарушения. Так, в столовой емкости с остатками еды стояли без крышек, на кухне работники находились в ювелирных украшениях.

В подсобке находились испорченные продукты, которые в дальнейшем планировалось использовать при приготовлении пищи. Также приготовленная еда хранилась на столе, предназначенном для обработки сырых продуктов. В морозилках была обнаружена отварная курица, на которой не было даты приготовления. Кроме того, по санитарным нормам готовую мясную продукцию нельзя использовать при организации питания детей.