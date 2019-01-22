Новости
Аналитика
Обзоры
Карточки
Расследования
Интервью
Медиаланч
Мнения
ООО «Комбинат школьного питания» в Туринском районе оштрафовано на 30 тысяч
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
Вы нашли ошибку
Спасибо!
Сообщение отправлено.
Child eating 881200 1920

ООО «Комбинат школьного питания» в Туринском районе оштрафовано на 30 тысяч

Сегодня, 20:04ОбществоФото: pixabay.com
Читайте
также
Пересчет яиц, прощение долгов и дети-алкоголики: итоги недели в Нижнем Тагиле
Инвестиции в туризм Нижнего Тагила: что сделано в 2018 и запланировано на 2019 год?
Манси, помощь птицам и «Книги для души». Куда пойти среди недели в Нижнем Тагиле?