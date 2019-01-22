Опыт Германии будет использован при строительстве биатлонного центра в Екатеринбурге
Сегодня, 19:28ОбществоФото: pixabay.com
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Делегация из Екатеринбурга посетила курортный город в Германии. Целью поездки стало знакомство с опытом немцев в строительстве спортивных объектов.
Сюжеты: Екатеринбург
В немецком городе Рупольдинг располагается один из лучших в мире центров для занятий биатлоном. Свердловские чиновники посетили города для того, чтобы в дальнейшем использовать опыт немцев в строительстве такого же спортобъекта.
Биатлонный центр планируется построить в ближайшее время под Екатеринбургом на территории Московского лесопарка, пишет «Глас народа».
Сделать TagilCity.ru основным источником в Яндекс.Новости
Материалы по теме
Сообщите новость редакции TagilCity.ru! Пишите pressa@tagilcity.ru.
Звоните +7 (3435) 499-334
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей