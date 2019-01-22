Осужденный за убийство жены уральский фотограф Лошагин сообщил об изнасилованиях в ИК
Сегодня, 10:49ОбществоФото: pixabay.com
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Осужденный на 10 лет за убийство жены фотограф из Екатеринбурга Дмитрий Лошагин сообщил, что платил за «сексуальную безопасность» в ИК-54.
Сюжеты: Екатеринбург
Информацию о том, что в ИК-54 существует система взяток за «сексуальную безопасность» фотограф из Екатеринбурга рассказал в прокуратуре в рамках дела о пытках в колонии. Лошагин сообщил, что платил деньги начальнику ИК-54 Сергею Созинову в период с 2016 по 2017 годы.
Лошагин проходит свидетелем по делу о пытках в колонии, мужчина рассказал, что тех, кто не платил деньги в колонии пытали, в частности нарушали сексуальную неприкосновенность, вступали в контакт с применением подручных средств, например, черенка от лопаты, пишет URA.RU.
На последнем допросе по деду о пытках в колонии присутствовала Татьяна Мерзлякова – уполномоченный по правам человека в Свердловской области.
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