Пенсионер из Невьянска вернул Путину 43 рубля прибавки к пенсии

В 2019 году пенсионер из Невьянска получил прибавку к пенсии в размере 43 рублей, пожилой мужчина счел данную сумму «оскорбительной» и решил вернуть ее президенту России. Также мужчина адресовал президенту письмо, в котором дал пояснения относительно своих действий.

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Суставов вышел на пенсию в 2006 году, сейчас он получает чуть более 8 тысяч рублей. Мужчина говорит, что его стаж работы составляет 26 лет, он вынужден был отказываться от заработка из-за тяжело больной матери, которой требовался уход. Мужчина окончил факультет журналистики, однако по специальности не работал, пишут «Вечерние ведомости».

Аналогичные случае с возвратом прибавки к пенсии произошли в Магадане и Новосибирске.