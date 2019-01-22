Присваивал квартиры под видом залога: екатеринбуржец получил 9 лет за мошенничество
Житель Екатеринбурга приговорен к 9 годам лишения свободы за мошенничество. Мужчина предоставлял займ под залог квартир, которую присваивал.
Житель Екатеринбурга в период с августа 2010 года по ноября 2015 года действовал в сговоре с двумя злоумышленниками. Мужчина под видом предоставления денежных займов ООО Автоломбард «Миллиард» присваивал квартиры. Обвиняемый оформлял договоры купли-продажи вместо гражданско-правовых сделок. Общий ущерб от действий злоумышленников составил 26,5 млн рублей.
Присвоенные квартиры мужчина продавал. Так обвиняемый завладел квартирой в Екатеринбурге стоимостью в три млн рублей, заключив с ее хозяйкой договор займа на 300 тысяч рублей.
Еще один житель Екатеринбурга лишился квартиры стоимостью 3,4 млн рублей, оформив займ на 700 тысяч рублей.
Обвиняемый приговорен к 9 годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Его сообщники приговорены к 6 и 7 годам лишения свободы, информирует пресс-служба прокуратуры Свердловской области.
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