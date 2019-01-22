Присваивал квартиры под видом залога: екатеринбуржец получил 9 лет за мошенничество

Житель Екатеринбурга в период с августа 2010 года по ноября 2015 года действовал в сговоре с двумя злоумышленниками. Мужчина под видом предоставления денежных займов ООО Автоломбард «Миллиард» присваивал квартиры. Обвиняемый оформлял договоры купли-продажи вместо гражданско-правовых сделок. Общий ущерб от действий злоумышленников составил 26,5 млн рублей.

Присвоенные квартиры мужчина продавал. Так обвиняемый завладел квартирой в Екатеринбурге стоимостью в три млн рублей, заключив с ее хозяйкой договор займа на 300 тысяч рублей.

Еще один житель Екатеринбурга лишился квартиры стоимостью 3,4 млн рублей, оформив займ на 700 тысяч рублей.