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Присваивал квартиры под видом залога: екатеринбуржец получил 9 лет за мошенничество
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Присваивал квартиры под видом залога: екатеринбуржец получил 9 лет за мошенничество

Сегодня, 16:36ОбществоФото: Медиахолдинг 1Mi
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