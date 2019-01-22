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Пьяный житель Кировграда убил знакомого на почве ревности
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Пьяный житель Кировграда убил знакомого на почве ревности

Сегодня, 07:30ОбществоФото: sverdlovsk.sledcom.ru
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