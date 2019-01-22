Пьяный житель Кировграда убил знакомого на почве ревности

10 марта 2018 года подсудимый вместе с женой и знакомым находился в своей квартире. В ходе пьяных посиделок между хозяином дома и гостем разгорелся спор на почве ревности. Свою правоту 46-летний мужчина решил доказать при помощи кухонного ножа, которым нанёс несколько ударов оппоненту. Жертва попыталась покинуть квартиру, но его догнали на лестничной клетке, где нанесли удар в область живота. На следующий день потерпевший скончался в больнице.