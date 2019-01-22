Пьяный житель Кировграда убил знакомого на почве ревности
На скамье подсудимых Кировградского городского суда оказался местный 46-летний житель. Следствие доказало, что мужчина на почве ревности убил знакомого во время пьяного застолья.
10 марта 2018 года подсудимый вместе с женой и знакомым находился в своей квартире. В ходе пьяных посиделок между хозяином дома и гостем разгорелся спор на почве ревности. Свою правоту 46-летний мужчина решил доказать при помощи кухонного ножа, которым нанёс несколько ударов оппоненту. Жертва попыталась покинуть квартиру, но его догнали на лестничной клетке, где нанесли удар в область живота. На следующий день потерпевший скончался в больнице.
21 января 2019 года суд признал жителя Кировграда виновным по части 4 статьи 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего». Следующие 9 лет и 10 месяцев муж-ревнивец проведёт в колонии строгого режима, сообщает СУ СК России по Свердловской области.
Сделать TagilCity.ru основным источником в Яндекс.Новости