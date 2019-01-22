Школа №100 в Нижнем Тагиле станет самым современным учреждением города

Школа №100 в Нижнем Тагиле на 1200 мест откроется в сентябре 2019 года. Запись в первые классы стартует 1 февраля, а 10 февраля начнут принимать документы от родителей и законных представителей учеников 2-11 классов.

Строительно-монтажные работы идут по графику, об этом сказал заместитель главы администрации по городскому хозяйству и строительству Валерий Суров. До конца февраля подрядчику предстоит завершить кладку внутренних перегородок. В марте бригады должны приступить к малярным, штукатурным, электротехническим и пусконаладочным работам. Всего в строительстве задействованы около 200 человек.

Образовательное учреждение будет оснащено современными системами отопления, кондиционирования, вентиляции, пожарно-охранной сигнализации и видеонаблюдения.

По словам Юрченко, организована работа по лицензированию учреждения, составлению учебного плана, а также ведется набор сотрудников.

Школа будет оборудована современными кабинетами технологии, новейшими спортивными тренажерами, специализированными лабораториями по физике, химии и биологии, об этом заявила начальник управления образования Нижнего Тагила Татьяна Удинцева.