Шоумен из Екатеринбурга стал ведущим программы «Орел и решка»

4 февраля в эфир телеканала «Пятница» выйдет новый выпуск программы «Орел и решка. Мегаполисы», главным героем которой стал шоумен из Екатеринбурга Антон Зайцев.

Родители Антона Зайцева рассказали, что их сын переехал в Москву, так как это было обязательным условием контракта. Также ведущие программы не должны рассказывать, какой стране посвящен первый выпуск «Орла и решки» в новом формате.