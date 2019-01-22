Шоумен из Екатеринбурга стал ведущим программы «Орел и решка»
Сегодня, 13:51ОбществоФото: страница в инстаграм Антона Зайцева/anton_zaytsev6
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Антон Зайцев из Екатеринбурга стал новым ведущим программы телеканала «Пятница» «Орел и решка» вместе с соведущей Ольгой Антиповой.
Сюжеты: Екатеринбург
4 февраля в эфир телеканала «Пятница» выйдет новый выпуск программы «Орел и решка. Мегаполисы», главным героем которой стал шоумен из Екатеринбурга Антон Зайцев.
Родители Антона Зайцева рассказали, что их сын переехал в Москву, так как это было обязательным условием контракта. Также ведущие программы не должны рассказывать, какой стране посвящен первый выпуск «Орла и решки» в новом формате.
По словам отца Антона, их сын сейчас находится в ЮАР в Кейптауне на съемках.
Видео
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Видео: телеканал «Пятница», «Орел и решка»
Щоумен Антон Зайцев закончил ЕГТИ и работал ведущим в ивент-агентствах, сообщает Е1.ru.
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