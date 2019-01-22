Тагильчанин обвинил автосалон в навязывании покупки автомобиля

8 декабря тагильчанин приехал в автосалон в Верхней Пышме за автомобилем Volkswagen. Машину он собирался взять в кредит, но в кредите ему отказали.

Однако по дороге домой ему позвонил менеджер салона и пояснил, что кредит ему одобрен и попросил вернуться. Его встретил сотрудник компании и сказал, что нужно подписать документы о том, что он приобретает автомобиль Renault. Якобы так будет проще получить кредит на понравившийся тагильчанину Volkswagen.

По словам мужчины, менеджер компании потребовал заплатить 130 тысяч рублей или подписать документы. Покупатель подписал отказ от приобретения Volkswagen.

Видео Видео: ТК «Тагил-ТВ»

После этого мужчина обратился в Роспотребнадзор. Там рассказали, что это не единичный случай, когда автосалоны реализуют тот товар, который покупатель не собирался приобретать.