Тагильский поисковый отряд выдвинулся на поиски пропавших в Карпинском ГО туристок
Поисковый отряд «Скорпион» из Нижнего Тагила отправился на поиски пропавших 19 января на Сухогорском камне девушек.
В ночь на 22 января девушки снова выходили на связь со спасателями по номеру 112. В настоящий момент в поисках задействованы более 60 человек, вертолет МЧС Ми-8, 21 единица техники. За сутки обследованы 115 кв. км территории. Поиски ведутся даже в ночное время, информирует «Областная газета».
22 января из Нижнего Тагила на помощь выдвинулся поисковый отряд «Скорпион».
Под Карпинском пропали 2 девушки, выдвигается отряд «Скорпион». До сих пор не могут найти их расположение, хотя вчера вышли на связь, прокомментировал ситуацию руководитель отряда.
По словам представителей отряда, еще остаются шансы на спасение девушек. Все, кто желают принять участие в поисково-спасательной работе отряда по розыску девушек, пропавших в районе «Серебрянского камня», могут связаться с руководителем отряда по телефону+7 904 172 0595 (Игорь).
Также ВПО «Скорпион» принимает спонсорскую помощь в виде батарей для фонарей, топлива или финансовой поддержки.
Напомним, 19 января две жительницы Екатеринбурга вместе с тургруппой отправились в район Сухогорского камня. Во время подъема из-за снегопада было принято решение вернуться на базу. Однако на обратном пути две девушки остановились с другой группой туристов. У туристок с собой нет ни еды, ни спичек. В первый раз они выходили на связь 21 января.
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