Мэрия Нижнего Тагила пояснила изменения списка домов перед зачислением в 1 класс

В список территорий муниципального образования было внесено два построенных дома на Уральском проспекте, кроме того, часть тагильских школьников прописана в коллективных садах, поэтому и эти дома учтены при составлении и перечня,говорит Удинцева.

Перед формированием списка специалисты изучают районы, списки формируются с учетом приближенности школ, также учитывается загруженность образовательных учреждений.

В управлении работает горячая линия по вопросам зачисления етей в первый класс. Задать вопросы можно по телефонам 8(3435)36-36-96 (главный специалист управления образования Марина Леонидовна Михеева), 8(3435)47-81-14 (доб. 211) (главный специалист управления образования Ольга Анатольевна Казакова). Запись в первый класс стартует 1 февраля.