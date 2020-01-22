Мэрия Нижнего Тагила пояснила изменения списка домов перед зачислением в 1 класс
В управлении образования Нижнего Тагила пояснили изменения списка домов, прикрепленных к образовательным учреждениям. Начальник управления образования Татьяна Удинцева отметила, что актуализация данных проходит ежегодно. В этом году перечень прикрепленных к школам домов практически не изменился.
В список территорий муниципального образования было внесено два построенных дома на Уральском проспекте, кроме того, часть тагильских школьников прописана в коллективных садах, поэтому и эти дома учтены при составлении и перечня,говорит Удинцева.
Перед формированием списка специалисты изучают районы, списки формируются с учетом приближенности школ, также учитывается загруженность образовательных учреждений.
В управлении работает горячая линия по вопросам зачисления етей в первый класс. Задать вопросы можно по телефонам 8(3435)36-36-96 (главный специалист управления образования Марина Леонидовна Михеева), 8(3435)47-81-14 (доб. 211) (главный специалист управления образования Ольга Анатольевна Казакова). Запись в первый класс стартует 1 февраля.
Напомним, ранее АН «Между строк» писало, что за две недели до зачисления детей в первые классы, мэрия изменила список прикрепленных к школам адресов.