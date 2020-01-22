«Мир не рухнул без меня». Как тагильские трудоголики спасаются от профвыгорания

Выгорание — одна из самых частых причин обращения за психологической помощью, сообщила медицинский психолог отделения неврозов психиатрической больницы Нижнего Тагила Татьяна Бессонова. Существует несколько стадий профессионального выгорания: истощение организма из-за чрезмерной увлечённости работой, усталость, разочарование, психосоматика (ухудшение здоровья) и сомнения в собственном профессионализме.

Чаще всего с проблемой выгорания сталкиваются на работе «человек-человек», например, сфера образования, социальные службы, полиция и другие, сказала Татьяна Бессонова.

Можно заметить, что часто выгорают те, кто занимается не своим любимым делом. Как на личном примере поясняет директор рекламного агентства «Медиа Микс» Алексей Кузнецов, это может быть связано с тем, что человек «занимается делом без определённых знаний, используя только внутреннюю энергию». С этим сталкивался сам Алексей. Он признался, что прежде, не имея определённых инструментов и готовых решений, работал на износ.

В режиме «тревог за каждый шаг» в возрасте 27 лет я заработал бессонницу и воспаление поджелудочной железы, а моё утро начиналось с капельницы в больнице и только потом в офис, поделился Алексей Кузнецов.

Журналистика — нелёгкое поприще (по себе знаю) — постоянный поток информации, подготовка текстов, нервный начальник. Главный редактор АН «Между строк» Наталья Вахонина рассказывает, что часто болела, когда совмещала работу в СМИ и бизнес и не сразу поняла, что организм просто пытается отдохнуть.

У меня часто поднималась температура и пропадал голос, я ходила по врачам, но никак не могла вылечиться. Теперь я точно знаю, что надо обращать внимание на первые признаки стресса — бессонницу, частые болезни, поделилась Наталья Вахонина.

Порывы к увольнению всё-таки иногда происходят, но, по словам журналистки, до этого пока ни разу не дошло.

Иногда устаю так, что хочется уволиться, бросить все дела и лежать мешком картошки где-то в углу, и чтоб никто не трогал меня, сообщила Наталья.

При ухудшении здоровья, трудяги пытаются запить боль таблетками (или чем-то покрепче), а с усталостью расправиться на больничном листе. Часто, пройдя при этом все круги медицинских специалистов, человек убеждается, что ходил не по тем врачам, да и лечил не то, что надо.

Когда состояние доходит до четвертой стадии (психосоматика — прим.ред), люди чаще всего обращаются к терапевтам, когда у них нарушен сон, аппетит, болит желудок, кишечник или голова. Они начинают лечить сам симптом, а не его причину, рассказала Татьяна Бессонова.

Один из наших собеседников, сотрудник онкодиспансера, считает, что выгорание врачей происходит не только из-за людей, невозможности помочь неизлечимым пациентам или их смерти, а зачастую из-за условий, в которых приходится работать.

Отсутствие препаратов, отсутствие оборудования, малое количество врачей в связи с непропорциональной нагрузкой и оплатой за неё. Руководство не желает что-то менять и совершенствовать, возможно, из-за его выгорания. Вероятнее всего оно появилось в связи с постоянными ограничениями начальства, которое стоит выше них, сообщил врач.

Преподаватель школы № 100 Андрей Калинин также рассказал, что с прежнего места работы ушёл в том числе неудовлетворительных условия работы. Но при этом от заметил, что к этому прибавлялись непростые отношения с учениками и начальством.

Они отбирали колоссальную часть энергии. Я шёл без настроения на работу. Меня это просто убивало. Были дети, которые просто не давали работать. Я ненавидел те дни, когда у меня были уроки в этих классах. Я не хотел идти на работу. Плюсом финансовая нагрузка — зарплата стала меньше, а расходов стало больше из-за ипотеки, сказал Андрей.

Очевидно, что одно из главных условий работы — заработная плата. Нарколог Борис Солдатов считает, что именно материальная составляющая не даёт выгореть, а наоборот — увеличивает трудоспособность.

Я получаю деньги и это меня стимулирует, несмотря на то, что есть какие-то неприятные моменты. Всё гасится этой эйфорией, как зарабатывание денег. Этот мотив превалирует над всем. Нравится — не нравится, если платят деньги, то это является стимулом, заявил Борис Солдатов.

Напоследок наши собеседники рассказали собственные рецепты борьбы с выгоранием и усталостью. Алексей Кузнецов считает, что залог успеха заключается, во-первых, в занятии, которое искренне нравится, во-вторых, в усовершенствовании своих практических знаний и, в-третьих, в спорте и физических нагрузках (без фанатизма).

Меня действительно «прёт» от того, что результат нашей работы виден и более того, он приносит пользу! Нет никаких сомнений в том, что я занимаюсь действительно любимым делом! сказал Алексей.

Сон, сплетни и правильный отдых помогут спастись от выгорания, советует психолог Татьяны Бессоновой. Также она рекомендует относиться к работе проще — как к средству самореализации и заработка.

Обязательно надо с кем-то поговорить, посплетничать — очень помогает. Надо обсудить руководство и коллег по работе. Не стоит относиться к работе так, как будто она может тебя от чего-то спасти. Всех денег не заработать, сказала Татьяна Бессонова.

Наталья Вахонина советует проводить свободное время активно, а иногда посидеть дома с книгой или посмотреть сериал. Своим коллегам она говорит, что необходимо иметь хобби и иногда «уходить в него с головой». Сама Наталья в отпуске отказалась от социальных сетей на три дня, что позволило полноценно насладиться отдыхом.