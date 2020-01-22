На Урале поисковики планируют составить карту камер видеонаблюдения

Выполнение данной глобальной задачи поспособствует упрощению поиска пропавших людей, поскольку по видеозаписи можно определить, куда направился человек.

Один из участников проекта приводит в пример случай из прошлого года. В Верхней Пышме проходили поиски врача больницы. Обследовав огромную территорию, поисковики выяснили, что пропавший человек был замечен тремя камерами, одна из которых находилась на заправке. Изначальная проверка камер помогла бы существенно локализовать территорию поиска.

Поисковый отряд надеется на помощь жителей в сборе информации о камерах. Поисковики планируют получать следующие сведения: адрес расположения камеры, информацию об организации, которой она принадлежит, угол обзора камеры, время хранения видеозаписей. В паблике отряда «Лиза Алерт» размещен призыв с просьбой заполнить несложный опросник, если вы заметили камеру.

Многие камеры расположены на охраняемых территориях и режимных объектах. Переговоры с владельцами камер по вопросу просмотра видеозаписей волонтерами будут вестись индивидуально.

Участник проекта рассказывает, что иногда требуются полицейские запросы, а иногда согласие на ознакомление с записями дается добровольно либо владельцы камер сами просматривают видео и сообщают, был ли на них замечен пропавший человек. Наличие карты камер обеспечивает экономию времени. Если известно направление, в котором направился человек, не нужно обследовать район в радиусе 360 градусов.