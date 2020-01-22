Поисковики планируют создать карту камер видеонаблюдения Нижнего Тагила

Тагильчан просят помочь в составлении карты с максимальным количеством камер на различных объектах. Для этого нужно ответить на вопросы анкеты . Карта поможет волонтерам при розыске пропавших людей.

Если вдруг вы увидели камеру на магазине или каждый день ходите мимо камеры на детском садике, на вашем подъезде, на стоянке, где паркуете свой автомобиль – потратьте минутку и заполните наш опросник, сообщают в отряде.