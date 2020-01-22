«Россети» и «1С» автоматизировали взаимодействие энергохолдинга с налоговыми органами

Издание “Новые известия” сообщает, что инновационное ПО позволит обеспечить доступ работникам налоговых органов к отчетам компаний по бухгалтерии, а также налоговой отчетности. Также ПО позволит оперативно обрабатывать запросы из ФНС и следить за ходом их реализации.

Глава группы компаний “Россети” Павел Ливинский отметил, что разработанное ПО подойдет абсолютно всем компаниям. Инновационные технологические решения программы призваны обеспечить высокую эффективность внутренних бизнес-процессов ПАО “Россети”. Ливинский добавил, что в разработке программного обеспечения особое участие принимали сотрудники холдинга. Также они участвовали в процессе его внедрения.