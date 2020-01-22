«Россети» и «1С» автоматизировали взаимодействие энергохолдинга с налоговыми органами
ПАО “Россети” и компания 1С успешно завершили совместный пилотный проект по автоматизации процессов налогового мониторинга на базе программы “1С:Управление холдингом”.
Издание “Новые известия” сообщает, что инновационное ПО позволит обеспечить доступ работникам налоговых органов к отчетам компаний по бухгалтерии, а также налоговой отчетности. Также ПО позволит оперативно обрабатывать запросы из ФНС и следить за ходом их реализации.
Глава группы компаний “Россети” Павел Ливинский отметил, что разработанное ПО подойдет абсолютно всем компаниям. Инновационные технологические решения программы призваны обеспечить высокую эффективность внутренних бизнес-процессов ПАО “Россети”. Ливинский добавил, что в разработке программного обеспечения особое участие принимали сотрудники холдинга. Также они участвовали в процессе его внедрения.
Автоматизация процессов налогового мониторинга позволит ощутимо снизить затраты на налоговое администрирование предприятий. Инновации также расширят налоговые обязательства внутри бизнес-процессов. Отмечается, что благодаря программе отчетность смогут проверять в девятимесячный срок. Сегодня это обычно занимает до трех лет. Также нововведения призваны исключить ретроспективные риски при получении специализированного мнения от налоговых сотрудников.