В Екатеринбурге ЛГБТ-центр просит сообщить о фактах дискриминации геев и лесбиянок
Сегодня, 19:11ОбществоФото: pxhere.com
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Активисты призывают екатеринбуржцев и жителей Свердловской области сообщить о фактах нарушения прав геев и лесбиянок, пишут ЕАН.
Сюжеты: Екатеринбург
ЛГБТ-центр в Екатеринбурге начал составлять отчет о случаях дискриминации геев и лесбиянок по итогам 2019 года. Чтобы сообщить о подобных случаях до 31 января, можно заполнить онлайн-анкету.
Статистика подобных случаев ведется с 2016 года. В 2018 году было заполнено 112 анкет, в которых было описано 413 случаев нарушения прав ЛГБТ.
Материалы по теме
Сообщите новость редакции TagilCity.ru! Пишите pressa@tagilcity.ru.
Звоните +7 (3435) 499-334
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей