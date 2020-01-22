В Нижнем Тагиле определился поставщик питания в Горбольницу № 4
Екатеринбургская компания «Вкусный менеджмент» выиграла аукцион на поставку питания в Городскую больницу № 4 в Нижнем Тагиле. Сумма контракта — 19,9 миллиона рублей.
В случае подписания контракта, с этого года четырёхразовое питание в ГБ № 4 будет обеспечивать ООО «Вкусный менеджмент». Рацион рассчитан максимум на 350 человек в день.
Ранее фирма обеспечивала питанием Серовскую городскую больницу. По данным портала «Глобус», в начале 2019 года люди жаловались на качество питания в медучреждении, в частности, на холодные блюда.
В социальных сетях часто стали появляться посты и обсуждения, в которых люди жалуются на плохое питание в больнице, цитирует «Глобус» пресс-секретаря Серовской городской больницы Олега Романова.
Отметим, что в апреле 2019 года в ходе проверки фирмы «Вкусный менеджмент» Госинспекция труда в Свердловской области выявила нарушения: сроки выдачи трудовой книжки работнику при увольнении, сроки выплаты, отсутствие в трудовом договоре обязательных условий сотрудника, сообщается на официальном сайте Роструда. Организация была оштрафована на 80 тысяч рублей, а также было выдано предписание об устранении нарушений. «Вкусный менеджмент» пытался оспорить решение в суде, но иск был оставлен без удовлетворения.
Напомним, Горбольница № 4 искала поставщика по организации питания пациентов впервые. Главврач Константин Аникин ранее говорил TagilCity.ru, что переход на аутсорсинг благоприятно повлияет на работу медучреждения, улучшит контроль за продуктами и стабилизирует обеспечение лечебным питанием.