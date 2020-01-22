В Свердловской области суд наказал «назойливого» робота

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В Екатеринбурге суд наказал «Национальную службу взыскания» за назойливые звонки робота местному жителю, сообщается на сайте УФССП по Свердловской области.
Сюжеты: Екатеринбург
Мужчина заключал с банком кредитный договор, задолженность по которому была погашена еще в 2015 году, но звонки с требованием выплаты долга не прекращались. Компания злоупотребила правами, поскольку не предупредила мужчину о том, что он ведет беседы с электронным интеллектуальным устройством. Звонки поступали чаще одного раза в день более двух раз в неделю, что является нарушением законодательства.
После того, как приставы направили в суд иск с требованием наказать виновных, коллекторы были оштрафованы на 75 тысяч рублей.
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