Вечером 21 января в небе над Нижним Тагилом появился световой столб.

Местные жители пояснили, что световое явление можно было наблюдать на Тагилстрое в районе электроподстанции. Мощная дуга на подстанции. У меня аж свет мигнул,написал подписчик паблика «Типичный тагильчанин» Рустам. Некоторые жители отметили, что в квартирах совсем отключился свет. У нас свет отключился в квартале,написала подписчица Анастасия. Другие подписчики пошутили, что прилетел Бэтмен. Это Бэтмен летит, люди!прокомментировал тагильчанин Александр. Video: «Типичный тагильчанин»

