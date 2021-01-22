Глава «БСК» Эдуард Давыдов: мы запускаем масштабный инвестпроект с «ВЭБ Инжиниринг»

Топ-менеджеры БСК уже не раз говорили о своих планах по рекультивации «белых морей». От них страдает население как Стерлитамака, так и всего региона. «ВЭБ Инжиниринг» считается надежным партнером федерального масштаба. Эта организация решит нашу главную задачу, уверен Эдуард Давыдов.