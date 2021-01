Глава «БСК» Эдуард Давыдов: мы запускаем масштабный инвестпроект с «ВЭБ Инжиниринг»

Эдуард Давыдов, являющийся генеральным директором Башкирской содовой компании (БСК), и Владимир Новиков, руководящий ООО «ВЭБ Инжиниринг», поставили подписи на совместном соглашении.

В рамках договора структуры сформируют проект промышленного применения минерального продукта содового производства (МПСП) в строительной сфере, а также сельском и дорожном хозяйстве. По мнению Эдуарда Давыдова, решение поможет получить новый товарный продукт из отходов предприятия. Об этом информирует mkset.ru. Стороны контракта собираются вместе реализовывать экологические проекты, одним из них станет рекультивация «белых морей» в Стерлитамаке. Топ-менеджеры БСК уже не раз говорили о своих планах по рекультивации «белых морей». От них страдает население как Стерлитамака, так и всего региона. «ВЭБ Инжиниринг» считается надежным партнером федерального масштаба. Эта организация решит нашу главную задачу, уверен Эдуард Давыдов. Так, «ВЭБ Инжиниринг» занимается зеленой экономикой. Структура отвечает за ее финансирование, продвижение и регулирование. По словам главы БСК, партнерские отношения с ООО помогут решить как проблемы реконструкции всего производства компании, так и экологические вопросы. Со своей стороны Владимир Новиков заверил, что «ВЭБ Инжиниринг» стремится и дальше развивать отношения с БСК и работать в Башкирии в целом. Компания окажет техническую и технологическую поддержку в сфере зеленого финансирования и зеленого строительства. Главы компаний в ходе рабочей встречи осмотрели завод и площадки, где уже скоро появятся дополнительные производственные мощности. Отметим, что сотрудничество БСК и «ВЭБ Инжиниринг» способствует развитию экономики всего региона.

