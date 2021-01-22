Когда брокер закончит преподносить сюрпризы? Отзыв о Hamilton

В одном этом — а Hamilton Club это ни что иное, как адрес в Сети — уже есть что-то чрезмерно напыщенное, особенно если вспомнить биржевых маклеров, валютных спекулянтов или сельских жителей Шотландии. Но брокер пытается всех убедить, что его непростое шотландское происхождение гарантирует клиентам особые условия. Так ли это?