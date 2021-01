Когда брокер закончит преподносить сюрпризы? Отзыв о Hamilton

Беречь свое реноме как делового партнера может любой бизнес, но по-настоящему дорожить им получается не у всех.

Особенно печально выглядят форекс-компании, которым приходится отбиваться от рассерженных клиентов со всех сторон. И всё потому, что денежный вопрос априори является очень болезненным для каждого из нас. Достаточно один раз обмануть, и — прощай репутация. В отзыве о брокере Hamilton говорим, какие сюрпризы таит интернет-трейдинг. Попав на сайт брокера «Гамильтон», каждый спросит: в чем состоит этот «шотландский характер», которым так бравирует компания? Страшно предположить, что кроется за этими словами. Компания зарегистрирована вовсе не в Шотландии, а на Карибах, а её платежный агент расположен в Чехии. Всё это вызывает вопросы. Этот отзыв о «Гамильтон» специально посвящен подробному разбору ключевых моментов в деятельности брокера: Как обнаружить Hamilton Club и что это такое

Почему брокер все время набирает новых клиентов

Когда брокер закончит преподносить сюрпризы Объясняем по порядку. Как обнаружить Hamilton Club и что это такое Брокер не просто претендует на элитарность, но делает акцент на своей исключительности, вынося в название своего официального ресурса в интернете вызывающее «.club». Как будто форекс-компания — это не инструмент для заработка денег на финансовом рынке, а приватный клуб или аристократический салон. В одном этом — а Hamilton Club это ни что иное, как адрес в Сети — уже есть что-то чрезмерно напыщенное, особенно если вспомнить биржевых маклеров, валютных спекулянтов или сельских жителей Шотландии. Но брокер пытается всех убедить, что его непростое шотландское происхождение гарантирует клиентам особые условия. Так ли это? Заглянув в подвал, можно удостовериться, что подобно другим процветающим форекс-компаниям, брокер зарегистрирован в Кингстоне, на Сент-Винсент и Гренадинах в Карибском море. И скорее всего у компании есть сертификат SVGFSA на осуществление деятельности на рынке Форекс. Особо стоит сказать о платежном агенте — Neresi S.R.O., обосновавшемся в Праге. По всей видимости речь идет о Neresi Solutions, предоставляющей услуги по развитию бизнеса в том числе с привлечением ИТ-технологий. На сайте компании даже есть отзывы пользователей — Джона Уиллиса, Мариам Коль и Элайджа Спарроу. Почему брокер все время набирает новых клиентов Инвестиционные фирмы часто живут тем, что постоянно привлекают новых клиентов. Если инвестиции в глазах клиента себя не оправдывают, то он уходит. Взамен приходится искать нового. Официальная статистика по продолжительности жизни клиентов «Гамильтон» отсутствует. Принимая во внимание, что компания существует уже больше 15 лет, можно предположить, что у нее есть небольшое «ядро» постоянных клиентов, работающих с брокером уже больше 5-10 лет, и масса начинающих трейдеров и инвесторов. Очевидно, что без новых клиентов брокер никогда не получит тех, кто будет оставаться с ним из года в год на протяжении многих лет. Поэтому брокер всегда ищет новых клиентов. Когда брокер закончит преподносить сюрпризы Обычному человеку в капиталистическом обществе с равными возможностями хочется многого. Однако реализовать свои возможности получается не у всех. Некоторым новичкам инвестиции и трейдинг представляются какой-то волшебной шкатулкой: положил деньги, получил прибыль. Они-то постоянно и получают от брокера неприятные сюрпризы. Им объясняют, что торговля на финансовом рынке есть предприятие рисковое, хотя и потенциально очень доходное. Для достижения успеха нужно всесторонне подготовиться. Работа с брокером на начальном этапе на 70% состоит из обучения. Но всегда находятся люди, желающие получить всё и сразу, игнорируя риски, концентрируясь только на прибыли. Как показывает опыт, подавляющее большинство трейдеров хотя бы раз в жизни теряло деньги в сделках. Однако многие возвращаются и успешно торгую. Самый неприятный сюрприз — и об этом иногда сообщают в отзывах о брокере «Гамильтон» — состоит в том, что люди иногда разочаровываются в рынке навсегда и больше уже никогда не возвращаются к торговле.

