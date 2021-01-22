Пиарщика схимонаха Сергия Всеволода Могучева арестуют в третий раз

Пиарщика схимонаха Сергия Всеволода Могучева арестуют в третий раз

Сегодня, 16:02ОбществоPhoto: 1mediainvest.ru
Свердловские полицейские собираются снова арестовать помощника отца Сергия Всеволода Могучева, который и так находится под арестом.

Полицейские оформили на Могучева еще один административный протокол, в ближайшие дни его вновь будут судить.

Меня вызвали в спецприемник, где сейчас находится Всеволод — в моем присутствии ему вручат постановление о возбуждении еще одного административного дела. Статья та же самая, 20.1.3. КоАП, но за другой видеоролик,рассказал Ура.ру адвокат Могучева Михаил Толмачев.

По его словам, после этого материалы доставят в суд, заседание состоится в течение 48 часов.

Также адвокат предполагает, что теперь пиарщика будут арестовывать за каждый опубликованный в социальных сетях ролик с проповедями отца Сергия, если они будут признаны экстремистскими.

Также источники, близкие к следствию, полагают, что Могучева будут держать под арестом до тех пор, пока он не даст показания на схиигумена Сергия.

Напомним, Всеволод Могучев был задержан 29 декабря во время штурма Среднеуральского женского монастыря, за неповиновение полиции его арестовали на 15 суток. 12 января он должен был выйти из спецприемника, но был арестован снова. Его признали виновным в экстремизме и назначили 15 суток ареста.

Related news:
арестэкстремизмсхиигумен СергийВсеволод Могучев
Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter
We in social networks

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы