Пиарщика схимонаха Сергия Всеволода Могучева арестуют в третий раз

Свердловские полицейские собираются снова арестовать помощника отца Сергия Всеволода Могучева, который и так находится под арестом.

Полицейские оформили на Могучева еще один административный протокол, в ближайшие дни его вновь будут судить. Меня вызвали в спецприемник, где сейчас находится Всеволод — в моем присутствии ему вручат постановление о возбуждении еще одного административного дела. Статья та же самая, 20.1.3. КоАП, но за другой видеоролик,рассказал Ура.ру адвокат Могучева Михаил Толмачев. По его словам, после этого материалы доставят в суд, заседание состоится в течение 48 часов. Также адвокат предполагает, что теперь пиарщика будут арестовывать за каждый опубликованный в социальных сетях ролик с проповедями отца Сергия, если они будут признаны экстремистскими. Также источники, близкие к следствию, полагают, что Могучева будут держать под арестом до тех пор, пока он не даст показания на схиигумена Сергия. Напомним, Всеволод Могучев был задержан 29 декабря во время штурма Среднеуральского женского монастыря, за неповиновение полиции его арестовали на 15 суток. 12 января он должен был выйти из спецприемника, но был арестован снова. Его признали виновным в экстремизме и назначили 15 суток ареста. В Екатеринбурге суд продлил арест пиарщику Сергия Всеволоду Могучеву до 15 суток

