В Нижнем Тагиле местная жительница обнаружила на своем балконе хищную птицу.

Инцидент произошел в микрорайоне Старатель на улице Курортная. А к нам сегодня в гости прилетел такой вот друг,рассказала тагильчанка в группе «ЧП Нижний Тагил» во «Вконтакте». Она отметила, что птица оставалась на месте продолжительное время и не улетала. На фото можно увидеть, что ястреб находится в снегу, рядом с угловой частью балкона. В комментариях другой подписчик рассказал, что две недели назад этот же ястреб «влепился» в его окно, посидел на балконе и переместился на ветку. Photo: группа "ЧП Нижний Тагил" во "Вконтакте"

