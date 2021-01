«Прилетевший Бэтмен» и смерть директора лицея. Итоги для в Свердловской области

Рассказываем о главных событиях в Свердловской области за 22 января.

«Бэтмен летит»: такими словами подписчик прокомментировал световой столб, который появился в Нижнем Тагиле вечером 21 января на Тагилстрое. Необычное явление можно было увидеть в районе электроподстанции. Другие тагильчане отметили, что в квартирах мигал свет, а в некоторых он отключился совсем. «Бэтмен летит»: в Нижнем Тагиле в небе появился световой столб В Екатеринбурге скончался директор лицея имени Дягилева Андрей Кадочников. Он находился в этой должности с 2016 года. Кадочников работал в сфере образования более 30 лет после того, как окончил Свердловский государственный педагогический институт по специальности математика. Директор был награжден званием «Почетный работник общего образования РФ», дипломом первой степени «Элита российского образования», а также многочисленными грамотами и благодарственными письмами. В Екатеринбурге скончался директор лицея имени Дягилева Андрей Кадочников В МВД Свердловской области официально предупредили о возможных задержаниях на митингах в поддержку Навального, который пройдет 23 января в городах региона. Руководитель пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых рассказал редакции TagilCity.ru, что за призывы и участие в несанкционированных митингах законодательством РФ предусмотрена ответственность. Попытки проведения подобных мероприятий будут расцениваться как угроза общественному порядку и немедленно пресекаться. Полиция будет реагировать на правонарушения и предпримет нужные меры для обеспечения порядка. При этом нарушителей привлекут к ответственности, предусмотренной законом. В свердловском МВД предупредили о задержаниях на митингах в поддержку Навального В Нижнем Тагиле на Свердловском шоссе возле ТЦ DEPO произошло массовое ДТП с участием грузовика. Момент аварии, когда он столкнулся с двумя легковыми автомобилями, попал на видео. На кадрах грузовик Howo врезается в автомобиль «Хёндэ Элантра», затем его развернуло и он столкнулся с Skoda Kodiaq. В ДТП пострадавших нет, все автомобили получили механические повреждения. В Нижнем Тагиле массовая авария с грузовиком на Свердловском шоссе попала на видео

