Проектом капремонта привокзальной площади в Тагиле займется екатеринбургская компания

В Нижнем Тагиле проектированием капитального ремонта привокзальной площади займется ООО «Уральский дорожный научно-исследовательский центр» из Екатеринбурга, сообщает пресс-служба администрации города.

22 января по результатам электронного аукциона определен подрядчик, контракт будет заключен в течение 10 дней. Благоустройство привокзальной площади включает в себя участок улицы Садовой от проспекта Ленина до улицы Заводская. Площадь проектирования составит более 48 тысяч квадратных метров. Подрядчик до 31 марта 2021 года должен разработать комплекс инженерно-технических решений по модернизации транспортной инфраструктуры. Для этого нужно полностью изменить существующую схему дорожной сети на Т-образный перекресток. Для стоянки автобусов и маршрутных такси будет оборудована площадка на улице Товарный двор меду трамвайными путями на улице Садовая и территорией автовокзала. Остановку общественного транспорта планируют разместить на улице Садовая от проспекта Строителей до проспекта Ленина. Для личного автотранспорта спроектируют три открытые автостоянки: одну со стороны ж/д вокзала и две со стороны гостиницы «Тагил». Согласно техзаданию потребуется демонтаж рекламных конструкций, снос кафе, участкового пункта полиции, остановочных павильонов и киосков. Это будет сделано, чтобы освободить место под сквер со стелой «Город трудовой доблести». Небольшая «зеленая» зона площадью 1,16 тысячи квадратных метров разместится на пересечении проспекта Строителей и улицы Садовой. Мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев отметил, что установка стелы и благоустройство прилегающей к ней территории являются ключевыми направлениями реализации Указа Президента РФ Владимира Путина «О присвоении почётного звания Российской Федерации «Город трудовой доблести». До конца января станут известны итоги всероссийского конкурса на лучший проект стелы, организованного Российским военно-историческим обществом. Выбранный народным голосованием монумент появится в каждом из двадцати городов, удостоенных этого высокого звания. Жители муниципалитетов вправе дополнить скульптурную композицию элементами, характеризующими вклад местных предприятий в оборону страны,сообщил глава города. Напомним, 2 июля 2020 года Нижний Тагил получил звание «Город трудовой доблести». В честь этого в городе прошел праздник и салют.

