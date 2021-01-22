Проектом капремонта привокзальной площади в Тагиле займется екатеринбургская компания

Остановку общественного транспорта планируют разместить на улице Садовая от проспекта Строителей до проспекта Ленина. Для личного автотранспорта спроектируют три открытые автостоянки: одну со стороны ж/д вокзала и две со стороны гостиницы «Тагил». Согласно техзаданию потребуется демонтаж рекламных конструкций, снос кафе, участкового пункта полиции, остановочных павильонов и киосков. Это будет сделано, чтобы освободить место под сквер со стелой «Город трудовой доблести».