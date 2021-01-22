Родители уральских школьников заплатили 100 тысяч рублей за фотомонтаж с учителем

Родители уральских школьников заплатили 100 тысяч рублей за фотомонтаж с учителем

Сегодня, 10:31ОбществоPhoto: 1mediainvest.ru
Судебные приставы Туринска взыскали 100 тысяч рублей за моральный вред с родителей школьников за оскорбление учителя, сообщает пресс-служба УФССП России по Свердловской области.

В Туринское районное отделение судебных приставов поступили документы о взыскании компенсации морального вреда в размере 100 тысяч рублей с родителей школьников. Они являются представителями несовершеннолетних, которые не имеют дохода.

Четверо учеников отредактировали фотографию учителя в виде, который задевал ее честь и достоинство. Затем несовершеннолетние разместили его в соцсетях. Учитель обратилась в суд, который вынес решение о компенсации морального вреда.

Задолженность в размере 100 тысяч рублей (по 25 тысяч с каждого) взыскана в полном объеме. Денежные средства перечислены учителю.

Свердловская областьсудшкольникиучительфотоприставы
Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter
We in social networks

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы