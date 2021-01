Родители уральских школьников заплатили 100 тысяч рублей за фотомонтаж с учителем

Судебные приставы Туринска взыскали 100 тысяч рублей за моральный вред с родителей школьников за оскорбление учителя, сообщает пресс-служба УФССП России по Свердловской области.

В Туринское районное отделение судебных приставов поступили документы о взыскании компенсации морального вреда в размере 100 тысяч рублей с родителей школьников. Они являются представителями несовершеннолетних, которые не имеют дохода. Четверо учеников отредактировали фотографию учителя в виде, который задевал ее честь и достоинство. Затем несовершеннолетние разместили его в соцсетях. Учитель обратилась в суд, который вынес решение о компенсации морального вреда. Задолженность в размере 100 тысяч рублей (по 25 тысяч с каждого) взыскана в полном объеме. Денежные средства перечислены учителю.

