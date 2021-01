С 1 февраля 2021 года в Нижним Тагиле возобновятся занятия для дошкольников во дворцах культуры и школах искусств. Об этом рассказал редакции TagilCity.ru замначальника управления культуры Дмитрий Булатов.

По его словам, в связи с вступлением в силу изменений в указ губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева дошкольникам разрешены занятия в учреждениях культуры. У младших детей, также как у старших, будут проводиться мелкогрупповые занятия. Концертных и массовых мероприятий пока не предполагается,пояснил редакции Булатов. Напомним, в Нижнем Тагиле занятия для учеников с первого класса в ДК и школах искусств возобновились с 16 ноября 2020 года. В Нижнем Тагиле дворцы культуры возобновляют занятия для детей

