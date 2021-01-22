В Екатеринбурге скончался директор лицея имени Дягилева Андрей Кадочников

В Екатеринбурге скончался директор лицея имени Дягилева Андрей Кадочников

Сегодня, 11:46ОбществоPhoto: 1mediainvest.ru
В Екатеринбурге умер директор лицея имени Дягилева Андрей Кадочников, который работал в этой должности с 2016 года.

Директор окончил Свердловский государственный педагогический институт по специальности математика. Кадочников более тридцати лет работал в сфере образования и был замдиректора лицея 25 лет. С 2013 года он был директором школы №7, в 2016 году стал директором лицея имени Дягилева.

Кадочников награжден званием «Почетный работник общего образования РФ», дипломом первой степени «Элита российского образования», грамотами и благодарственными письмами.

Напомним, в начале января в Германии от коронавируса скончалась бывшая директор школы №32 Галина Каничева.

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