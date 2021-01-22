В Екатеринбурге цирк выплатит более 500 тысяч рублей травмированой в туалете девочке

Следствием установлено, что 25 декабря 2019 года после новогоднего представления в цирке Екатеринбурга 13-летняя девочка направилась в туалет. Поскользнувшись на скользком полу она попыталась удержаться, схватившись за сливной бак унитаза. Однако он отломился и разбился, после чего школьница упала на осколки.