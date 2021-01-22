В Екатеринбурге цирк выплатит более 500 тысяч рублей травмированой в туалете девочке

В Екатеринбурге цирк выплатит более 500 тысяч рублей травмированой в туалете девочке

Сегодня, 15:01ОбществоPhoto: 1Mediainvest.ru
В Екатеринбурге суд присудил цирку выплатить более 500 тысяч рублей из-за травмировавшейся в туалете школьницы.

Следствием установлено, что 25 декабря 2019 года после новогоднего представления в цирке Екатеринбурга 13-летняя девочка направилась в туалет. Поскользнувшись на скользком полу она попыталась удержаться, схватившись за сливной бак унитаза. Однако он отломился и разбился, после чего школьница упала на осколки.

В результате ребенка увезли на «скорой». У нее диагностировали разрез сухожилий одного из пальцев. Для восстановления хирурги сделали девочке операцию.

Результат прокурорской проверки были направлены в суд Ленинского района.

Суд постановил выплатить более 37 тысяч компенсацию за лечение, и полмиллиона рублей в пользу родителей школьницы.

Напомним, родителей школьников в Туринске оштрафовали на 100 тысяч рублей. Средства были направлены учителю в качестве компенсации морального вреда из-за смонтированной фотографии, которую разместили в соцсетях. Преподаватель посчитала, что снимок задевает её честь и достоинство.

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Екатеринбург
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