В Екатеринбурге возле Кольцово планируется построить логистический комплекс и храм

В Екатеринбурге возле Кольцово планируется построить логистический комплекс и храм

Сегодня, 21:17ОбществоPhoto: 1mediainvest.ru
В Екатеринбурге рядом с трассой в Кольцово решается вопрос о строительстве торгово-логистического комплекса и храма. Проект планировки был опубликован на официальном портале администрации города.

Планируется, что новые объекты появятся на границе следующих участков: автодорога Екатеринбург — Кольцово — ЕКАД — улица Черняховского. В общей сложности площадь составит 181,1 гектара.

Строительные работы начнутся напротив выставочного комплекса «Екатеринбург — Экспо». Предполагается, что проект будет реализован в 2025 году. Общественные обсуждения пройдут с 15 января по 19 февраля.

Напомним, в конце декабря в центре Екатеринбурга был одобрен снос бывшего здания Уральского приборостроительного завода , на месте которого собираются возвести храм Святой Екатерины.

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