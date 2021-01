В Екатеринбурге возле Кольцово планируется построить логистический комплекс и храм

В Екатеринбурге рядом с трассой в Кольцово решается вопрос о строительстве торгово-логистического комплекса и храма. Проект планировки был опубликован на официальном портале администрации города.

Планируется, что новые объекты появятся на границе следующих участков: автодорога Екатеринбург — Кольцово — ЕКАД — улица Черняховского. В общей сложности площадь составит 181,1 гектара. Строительные работы начнутся напротив выставочного комплекса «Екатеринбург — Экспо». Предполагается, что проект будет реализован в 2025 году. Общественные обсуждения пройдут с 15 января по 19 февраля. Напомним, в конце декабря в центре Екатеринбурга был одобрен снос бывшего здания Уральского приборостроительного завода , на месте которого собираются возвести храм Святой Екатерины. В Екатеринбурге разрешен снос здания под строительство храма Святой Екатерины

