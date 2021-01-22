В Екатеринбурге заверишлся сбор заявок на должность главы города

Напомним, 22 января о своем выдвижении на пост главы Екатеринбурга сообщил руководитель администрации Ленинского района столицы Урала Дмитрий Ноженко. Он отметил, что для него это является способом подвести итоги своей работы и показать важную роль руководителей районов в управлении городом.