В Хабаровском крае побеждают ковид

Стабильное снижение количества заболевших, отсутствие крупных очагов заболеваемости коронавирусом на территории Хабаровского края позволило местным властям постепенно смягчать карантинные меры.

Подробно об эпидемиологической обстановке в регионе временно исполняющий обязанности губернатора Михаил Дегтярев рассказал в своем аккаунте в "Инстаграме". Как отметил глава края, ежедневно коронавирусной инфекцией заболевает около 300 человек, при этом число выздоравливающих каждый день значительно превышает эту цифру, поэтому региональный штаб по борьбе с COVID-19 принял решение пойти на смягчение действующих сейчас ограничений. Также глава края доложил о том, что количество занятых больными коронавирусом койко-мест в больницах удалось сократить. Как сообщает todaykhv.ru, в феврале в Хабаровском крае стартует массовая вакцинация – в регион доставят 54 тысячи доз вакцины, запись на прививки уже сейчас доступна для всех желающих на портале госуслуг. Устойчивая положительная динамика по заболеваемости COVID-19 позволяет властям поэтапно ослаблять введенные ранее ограничения. Михаил Дегтярев рассказал, что загрузку залов учреждений культуры, а именно театров и филармонии, а также трибун спортивных объектов увеличат до 50%, в результате половина площадей, принимающих зрителей, будет заполнена. Также глава региона заявил о планах проведения юношеского турнира по хоккею с шайбой среди команд Дальнего Востока в краевом центре. Образовательные учреждения региона в скором времени также начнут работать в привычном режиме. Студенты колледжей начнут учиться очно, как только выйдет соответствующее постановление правительства. Если ситуация будет оставаться стабильной, то до конца недели врио губернатора края подпишет постановление о возобновлении деятельности всех среднеспециальных образовательных учреждений в очной форме с 25 января. Стоит отметить, что в таких напряженных условиях работы – введение ограничений на фоне распространения коронавируса плюс непростое социально-экономическое наследие от прошлых руководителей региона – Михаилу Дегтяреву удалось наладить наиболее эффективный в наше время формат коммуникации с населением – через социальную сеть "Инстаграм". Это позволяет главе оперативно реагировать на обращения местных жителей и своевременно оповещать людей обо всех нововведениях, происходящих в регионе. О стратегии управления нового главы Хабаровского края положительно отзывается политолог Евгений Чадаев. Он отмечает, что врио губернатора сейчас не просто обозначает для хабаровчан свое отношение к проблеме, но и докладывает о проделанной в этом плане работе. Фактически сейчас наметился вектор в его трансформацию в “губернатора результата”, отношение к которому будет складываться в зависимости от выполненной работы, а не озвученных им обещаний.

