В Хабаровском крае побеждают ковид

О стратегии управления нового главы Хабаровского края положительно отзывается политолог Евгений Чадаев. Он отмечает, что врио губернатора сейчас не просто обозначает для хабаровчан свое отношение к проблеме, но и докладывает о проделанной в этом плане работе. Фактически сейчас наметился вектор в его трансформацию в “губернатора результата”, отношение к которому будет складываться в зависимости от выполненной работы, а не озвученных им обещаний.