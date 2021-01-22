В Нижнем Тагиле стал известен план по газификации частного сектора

Напомним, 30 октября 2020 года стало известно, что в поселке Студеный под Нижним Тагилом продолжится строительство газопровода. Все основные работы планировалось завершить к концу года. Ранее строительство приостанавливалось из-за сложной эпидемиологической обстановкой. После окончания работ в поселке Студеный и установки там газорегуляторного пункта, будет возможность для газификации других населенных пунктов, которые находятся в границах туристско-рекреационного кластера «Гора Белая».