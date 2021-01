В Нижнем Тагиле стал известен план по газификации частного сектора

В Нижнем Тагиле до 2024 года газифицируют 35 улиц. План опубликован на сайте администрации города.

Согласно плану, в районе Голый Камень газификации подлежат семь улиц: Штурмовая, Трудовая, Железорундная, переулок Тихий, Носова, Совхозная, Ключевская. На 13 улицах будут проведены работы по проведению газа в районе ВЫЯ и Лебяжка: Тагильская, Черных, Семенова, Кирова, Зерновая, Рудянская, Быкова, Выйская, Максима Горького, Коммунальная, переулок Промышленный, переулок Финансовый, проезд Сурикова. На Тагилстрое и Руднике планируется газификация 15 улиц: Широкая, Константина Пылаева, Софьи Перовской, Керамиков, Малышева, Шаумяна, Землячки, Джапаридзе, Хохрякова, Камнетесов, Дарвина, Балакинская, Грузчиков, Партизанская, Закольцовка газопровода на Ярославской. Работы будут проводиться в период 2021–2024 годов. Напомним, 30 октября 2020 года стало известно, что в поселке Студеный под Нижним Тагилом продолжится строительство газопровода. Все основные работы планировалось завершить к концу года. Ранее строительство приостанавливалось из-за сложной эпидемиологической обстановкой. После окончания работ в поселке Студеный и установки там газорегуляторного пункта, будет возможность для газификации других населенных пунктов, которые находятся в границах туристско-рекреационного кластера «Гора Белая». В поселке Студеный под Нижним Тагилом появится газопровод

