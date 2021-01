В Свердловской области выросло количество вакансий с зарплатой более 150 тысяч рублей

В Свердловской области с начала 2021 года открыто 544 вакансии с заработной платой более 150 тысяч рублей.

В 2020 году за тот же период было открыто в три раза меньше таких предложений, сообщает пресс-служба hh.ru. Чаще всего такие вакансии работодатели предлагают в сферах продаж, информационных телекоммуникаций и строительства. В 14% из предложений значится удаленная работа, в 5% — вахта. В 16% случаев на работу с доходом от 150 тысяч рублей не требуется профильный опыт работы. С начала 2021 года в Свердловской области было открыто почти 19 тысяч вакансий. Напомним, в начале декабря уральским врачам скорой помощи работодатели предложили работу в Саудовской Аравии за пять тысяч долларов в месяц. На Урале врачам «скорой» предложили работу в Саудовской Аравии за 5 тысяч долларов

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter