В Свердловской области выросло количество вакансий с зарплатой более 150 тысяч рублей

В Свердловской области выросло количество вакансий с зарплатой более 150 тысяч рублей

Сегодня, 14:08ОбществоPhoto: 1mediainvest.ru
В Свердловской области с начала 2021 года открыто 544 вакансии с заработной платой более 150 тысяч рублей.

В 2020 году за тот же период было открыто в три раза меньше таких предложений, сообщает пресс-служба hh.ru.

Чаще всего такие вакансии работодатели предлагают в сферах продаж, информационных телекоммуникаций и строительства. В 14% из предложений значится удаленная работа, в 5% — вахта.

В 16% случаев на работу с доходом от 150 тысяч рублей не требуется профильный опыт работы.

С начала 2021 года в Свердловской области было открыто почти 19 тысяч вакансий.

Напомним, в начале декабря уральским врачам скорой помощи работодатели предложили работу в Саудовской Аравии за пять тысяч долларов в месяц.

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