Всероссийский благотворительный проект «Ёлка желаний» продолжается в Екатеринбурге

Всероссийский благотворительный проект «Мечтай со мной», стартовавший в 2014 году как добровольческая инициатива в Татарстане, исполняет заветные мечты детей (от 3 до 17 лет) и пожилых (от 60 лет) с состоянием здоровья, угрожающим жизни. Идея проекта зародилась из необходимости удовлетворить потребности в положительных эмоциях и новых впечатлениях, в которых нуждаются люди, переносящие длительные медицинские процедуры, и семьи, оказавшиеся из-за этого в трудной жизненной ситуации. «Мечтай со мной» воплощает в жизнь идеи, в реализации которых человек участвует сам.