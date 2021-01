Всероссийский благотворительный проект «Ёлка желаний» продолжается в Екатеринбурге

На Урале акция проходит при участии Благотворительного фонда РМК и ресурсного центра добровольчества «Сила Урала».

Проект «Елка желаний» продолжает радовать детей по всей стране. Теперь прийти и снять шарик с желанием можно и в Екатеринбурге. В историческом парке «Россия – моя история» установили огромную ёлку, украшенную двумя сотнями пожеланий от детей из Свердловской области. Каждый шарик– это заветная мечта ребенка. Письма Деду Морозу написали тяжелобольные дети и дети, вовсе оставшиеся без родителей. В этом году акция проходит уже в третий раз. Владимир Путин одним из первых исполнил желание 9-летнего Димы из Челябинска покататься на коньках на Красной площади и даже поиграл с ним в хоккей. В Свердловской области желания с елки уже исполнил полномочный представитель Президента Российской Федерации Владимир Якушев. На Урале первым роль Деда Мороза исполнил Благотворительный фонд РМК. Пятеро ребят просили подарить им спортивные комплексы для занятий с лесенкой, канатом и кольцами. Еще шесть детей пожелали поехать на море и поплавать с дельфинами. Им Благотворительный фонд РМК вручил билеты в Сочи. На открытии «Елки желаний» благотворительный фонд выбрал еще 10 желаний ребят, которые очень хотели побывать в Академии единоборств РМК. Чтобы исполнить детские мечты, Благотворительный фонд РМК привлек в роли Деда Мороза бронзового призера Чемпионатов России по самбо Иван Штырков. Он уже провел с ребятами тренировку и показал пару боевых приемов. Биатлонист Антон Шипулин снял сразу несколько шариков с ёлки. В одном из них девятилетняя Катя попросила платье. Спортсмен пошутил, что обязательно посоветуется с женой в выборе наряда. А ещё проведёт тренировку для 15-летнего Богдана. Мальчик давно мечтал встретиться со звездой спорта. Шоумен Андрей Рожков подарит мальчику Данилу снегокат. А уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова выполнит желание девочки Евы, которая попросила пособие для незрячих. Акция продолжится до конца февраля. Любой желающий может снять шар в историческом парке «Россия – моя история» и исполнить одну детскую мечту. Информационная справка: Всероссийский благотворительный проект «Мечтай со мной», стартовавший в 2014 году как добровольческая инициатива в Татарстане, исполняет заветные мечты детей (от 3 до 17 лет) и пожилых (от 60 лет) с состоянием здоровья, угрожающим жизни. Идея проекта зародилась из необходимости удовлетворить потребности в положительных эмоциях и новых впечатлениях, в которых нуждаются люди, переносящие длительные медицинские процедуры, и семьи, оказавшиеся из-за этого в трудной жизненной ситуации. «Мечтай со мной» воплощает в жизнь идеи, в реализации которых человек участвует сам. Осенью 2018 года проект вошел в президентскую платформу «Россия – страна возможностей» и приобрел статус Всероссийского, а в декабре того же года проект поддержал Президент России, исполнив 5 заветных желаний детей с состоянием здоровья, угрожающим жизни. В рамках акции представители общественных организаций, органов власти и управления, просто неравнодушные граждане исполняют желания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; людей с ограниченными возможностями здоровья; детей в возрасте от 3 до 17 лет, проживающих в семьях с уровнем дохода ниже прожиточного минимума; детей и пожилых людей от 60 лет с состоянием здоровья, угрожающим жизни.

