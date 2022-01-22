Более 25% акций госпиталя Владислава Тетюхина будут принадлежать свердловским властям

Предыстория вопроса такова. Еще в 2013 году КРСУ Свердловской области выдало АО «Госпиталь восстановительных инновационных технологий» займ. Эти средства пошли на завершение строительства медицинского центра в Нижнем Тагиле, создание которого в рамках государственно-частного партнерства продвигал экс-владелец корпорации «ВСМПО-Ависма» Владислав Тетюхин, скончавшийся весной 2019 года. Всего на возведение больницы требовалось около 5 млрд рублей.
По договоренности сторон, заем предполагалось погасить акциями АО «Госпиталь восстановительных инновационных технологий». Однако представители КРСУ стали требовать возврата долга деньгами.
КРСУ настаивало на своей правоте. Больница же просила войти в положение и помочь с выделением федеральных квот, что позволило бы ей увеличить загрузку. Но поскольку не уступала ни та, ни другая сторона, разбирательство перешло в судебное русло.
КРСУ в отношении ГВИТ подало иск о взыскании 1,4 млн рублей, в том числе 1,2 млрд рублей основного долга, 136 млн рублей процентов с 11 апреля 2013 года по 2 марта 2021 года с начислением по день фактического погашения долга, а также 70 млн рублей процентов за просрочку оплаты с 1 января 2020 по 2 марта 2021 года.
В ответ на это АО «Госпиталь восстановительных инновационных технологий» потребовал понудить КРСУ к приобретению 4 238 238 акций номинальной стоимостью 1 рубль по цене 1 336 072 161 рублей.
Спор рассматривался в Арбитражном суде Свердловской области весной 2021 года. Инстанция отказала во встречных исковых претензиях. Однако госпиталь подал апелляцию, и вышестоящий Семнадцатый арбитражный апелляционный суд все-таки обязал «Корпорацию развития Среднего Урала» (КРСУ) принять 25,6% акций АО «Госпиталь восстановительных инновационных технологий» («Госпиталь ВИТ», Нижний Тагил) в счет уплаты долга. Встречное требование КРСУ о взыскании 1,4 млрд рублей суд отклонено.