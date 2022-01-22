Более 25% акций госпиталя Владислава Тетюхина будут принадлежать свердловским властям

КРСУ в отношении ГВИТ подало иск о взыскании 1,4 млн рублей, в том числе 1,2 млрд рублей основного долга, 136 млн рублей процентов с 11 апреля 2013 года по 2 марта 2021 года с начислением по день фактического погашения долга, а также 70 млн рублей процентов за просрочку оплаты с 1 января 2020 по 2 марта 2021 года.