На ремонт дома № 2 на улице Ильича в Тагиле выделено 60 млн рублей

Напомним, что всего на капремонт крыши, фасада и подвала дома № 2 на улице Ильича, согласно проектно-сметной документации, требуются 69 млн 594 тысяч рублей. Дом 1940 года постройки входит в «Комплекс домов № 2, 4, 6, 8 по ул. Ильича, построенных в духе советского конструктивизма».