На ремонт дома № 2 на улице Ильича в Тагиле выделено 60 млн рублей

На реконструкцию объекта культурного наследия Администрация города получит 42 млн 350 тысяч рублей от Министерства энергетики и ЖКХ Свердловской области, еще 18 млн 150 тысяч рублей задействует из средств местного бюджета, сообщил редакции TagilCity.ru и. о. начальника управления горхозяйством Нижнего Тагила Андрей Лебедев.
Напомним, что всего на капремонт крыши, фасада и подвала дома № 2 на улице Ильича, согласно проектно-сметной документации, требуются 69 млн 594 тысяч рублей. Дом 1940 года постройки входит в «Комплекс домов № 2, 4, 6, 8 по ул. Ильича, построенных в духе советского конструктивизма».
Ранее собственники квартир совместно с Администрацией Нижнего Тагила оплатили услуги по разработке проектной документации.