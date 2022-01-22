Удушливый смог над Екатеринбургом продержится до 26 января

В социальных сетях обсуждают ухудшение экологической ситуации в Екатеринбурге. По словам уральцев, утром 22 января столицу Среднего Урала накрыл густой удушливый смог.
Серую дымку наблюдали многие водители и жители многоквартирных домов. Резкий запах гари ощущался и в самом городе, и в прилегающих к нему населенных пунктах.
Смог образовался из-за пожара на бывшем полигоне, сообщает один из екатеринбуржцев. С его слов, из-за этого коттеджный поселок «Чистые Росы» был временно обесточен.
Ранее свердловский Гидрометцентр объявил штормовое предупреждение. По данным синоптиков, смог над Екатеринбургом может задержаться до 26 января.